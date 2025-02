Το εισιτήριο για τα προημιτελικά του τουρνουά στο Ρότερνταμ πήρε ο Άλεξ Ντε Μινόρ, επικρατώντας με 6-4, 6-4 του Γιακούμπ Μένσικ στο πλαίσιο της φάσης των "16" του θεσμού.

Μετά του Χούρκατς και Μπελούτσι, ο Άλεξ Ντε Μινόρ... έκλεισε θέση στα προημιτελικά του τουρνουά στο Ρότερνταμ νικώντας τον Γιακούμπ Μένσικ με 6-4, 6-4 στο ματς για τη φάση των "16" της ολλανδικής διοργάνωσης.

Feeling at home 👏@alexdeminaur defeats Mensik 6-4 6-4 to reach his 4th consecutive quarter-final in Rotterdam#obnamroopen pic.twitter.com/hFyrdf68V4