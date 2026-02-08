Ο Βλαχοδήμος έκανε σπουδαία απόκρουση σε πέναλτι στις καθυστερήσεις για τη Σεβίλλη και η ισπανική Μarca τον αποθέωσε.

Η Σεβίλλη βρέθηκε με την πλάτη στο τοίχο, όταν στο 90'+8' η Τζιρόνα κέρδισε πέναλτι με το σκορ να είναι στο 1-1. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος όμως έκανε τεράστια επέμβαση στην εκτέλεση του Στουάνι και έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας.

Η ισπανική Marca μετά την λήξη της αναμέτρησης αποθέωσε τον διεθνή γκολκίπερ, καθώς στο δημοσίευμά της έβαλε τον τίτλο: «Ο Βλαχοδήμος ντύθηκε ήρωας». Το ισπανικό μέσο αναφέρει ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε σημαντικό μερίδιο στο να κρατήσει η ομάδα του Αλμέιδα έστω το βαθμό της ισοπαλίας, καθώς έπεσε στη σωστή γωνία και διατήρησε το 1-1 του αγώνα με μια σημαντική απόκρουση.

H ομάδα του Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται στην 13η θέση της La Liga με 23 βαθμούς, ενώ ίδιος τόνισε πως οι παίκτες του δίνουν τα πάντα στο γήπεδο και πως οι αληθινοί φίλαθλοι της ομάδας ξέρουν ότι η Σεβίλλη παλεύει για να παραμείνει ζωντανή στο πρωτάθλημα.