Marca: «Ο Βλαχοδήμος ντύθηκε...ήρωας»
Η Σεβίλλη βρέθηκε με την πλάτη στο τοίχο, όταν στο 90'+8' η Τζιρόνα κέρδισε πέναλτι με το σκορ να είναι στο 1-1. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος όμως έκανε τεράστια επέμβαση στην εκτέλεση του Στουάνι και έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας.
Η ισπανική Marca μετά την λήξη της αναμέτρησης αποθέωσε τον διεθνή γκολκίπερ, καθώς στο δημοσίευμά της έβαλε τον τίτλο: «Ο Βλαχοδήμος ντύθηκε ήρωας». Το ισπανικό μέσο αναφέρει ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε σημαντικό μερίδιο στο να κρατήσει η ομάδα του Αλμέιδα έστω το βαθμό της ισοπαλίας, καθώς έπεσε στη σωστή γωνία και διατήρησε το 1-1 του αγώνα με μια σημαντική απόκρουση.
H ομάδα του Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται στην 13η θέση της La Liga με 23 βαθμούς, ενώ ίδιος τόνισε πως οι παίκτες του δίνουν τα πάντα στο γήπεδο και πως οι αληθινοί φίλαθλοι της ομάδας ξέρουν ότι η Σεβίλλη παλεύει για να παραμείνει ζωντανή στο πρωτάθλημα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.