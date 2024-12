O Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσε το «παρών» στον μεγάλο τελικό του Copa Libertadores, με τον ίδιο πριν την ένραξη της αναμέτρησης να παρουσιάζει στο κοινό το βαρύτιμο τρόπαιο της διοργάνωσης.

Επίσημος καλεσμένος των διοργανωτών του Copa Libertadores ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο να παρουσιάζει πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Μποταφόγκο και Ατλέτικο Μινέιρο το τρόπαιο της διοαργάνωσης.

Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στην Αργεντινή για να δώσει ένα αγώνα επίδειξης με τον Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο, παρευρέθηκε στο «Μονιμεντάλ» για να παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό του Copa Libertadores και τη μεγάλη νίκη της Μποταφόγκο με 3-1 επί της Ατλέτικο Μινέιρο.

Novak Djokovic makes an appearance at Conmebol Libertadores.



He’s everywhere this off-season. 🏆

pic.twitter.com/Oo8iONKl2A