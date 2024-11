Η πρώτη ημέρα των διακοπών μετά την κατάκτηση του Davis Cup, βρήκε τον Γιάνικ Σίνερ να δοκιμάζει τις ικανότητές του στο τένις.

Ο Γιάνικ Σίνερ ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο, οδηγώντας την εθνική ομάδα της Ιταλίας στη διατήρηση του τίτλου στο Davis Cup στη Μάλαγα.

Μέσα στο 2024, ο 23χρονος παίκτης κατέκτησε οκτώ τίτλους, σχεδόν όσους κατέκτησε (10) από το 2020 μέχρι και το 2023.

Μέσα στο 2024 ήρθαν και οι πρώτοι τίτλοι σε Grand Slam (Australian Open, US Open), o πρώτος τίτλος στα ATP Finals, με το Davis Cup να είναι το κερασάκι στην τούρτα και τον Ματέο Μπερετίνι να τον αποθεώνει.

«Νομίζω ότι μόλις απέδειξε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και όπως μπορείτε να δείτε, είναι ο πιο ταπεινός τύπος στον πλανήτη. Ήρθε εδώ στη Μάλαγα σαν να μην κέρδισε τους τελικούς του ATP και όλα όσα κέρδισε. Έδειξε πολύ σεβασμό για την ομάδα. Προφανώς το τένις είναι εντυπωσιακό, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που διαχειρίζεται τα πάντα εκτός γηπέδου και οι σχέσεις του με τους ανθρώπους είναι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό».

🇮🇹 Jannik Sinner closes 2024 season with 73 wins and 6 losses: 92.41%. 9th best season in Open Era in percentage #DavisCup pic.twitter.com/1NI7RaB1FB

Ο Γιάνικ Σίνερ συνολικά έδωσε 79 παιχνίδια μέσα στο 2024, βγαίνοντας νικητής στα 73 από αυτά, δηλαδή είχε ποσοστό νικών στο 92,41%, το 9ο υψηλότερο στην ιστορία της Open Era.

Η πρώτη ημέρα των διακοπών βρήκε τον Σίνερ να δοκιμάζει τις ικανότητές του στο γκολφ, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, υπό το βλέμμα του πατέρα του.

