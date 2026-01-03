Η Ράγιο Βαγιεκάνο προηγήθηκε αλλά η Χετάφε στις καθυστερήσεις έβαλε φρένο σε ένα αρνητικό σερί τριών ηττών που την κράτησε στη μέση της βαθμολογίας (1-1).

Η Ράγιο Βαγιεκάνο αντιμετώπισε την Χετάφε στο «Βαγιέκας» για την 18η αγωνιστική της La Liga και ενώ κρατούσε την νίκη στα χέρια της, στις καθυστερήσεις η ομάδα του Μπορδαλάς της στέρησε το τρίποντο ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η Ράγιο Βαγιεκάνο προηγήθηκε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου χάρη στο γκολ του Χόρχε ντε Φρούτος, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων που άφησε την μπάλα να περάσει μέσα από τα χέρια του.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν όμως την απάντηση στο φινάλε το αγώνα όταν ο Μάουρο Αραμπάρι σκόραρε με κεφαλιά για το τελικό 1-1. Με αυτό τον τρόπο η Χετάφε φρέναρε το αρνητικό της σερί και μένει 10η στο βαθμολογικό πίνακα με 20 βαθμούς τη στιγμή που η Ράγιο Βαγιεκάνο περιορίστηκε στη 12η θέση.