Ένα νέο τρόπο στο under arm σερβίς παρουσίασε ο Άλεξ Μίκελσεν στην αναμέτρηση του με τον Μπενζαμίν Μπονζί, ο οποίος δεν άργησε να γίνει viral.

Πιο συγκεκριμένα, ο 20χρονος τενίστας σε μία προσπάθειά του ν' αλλάξει τον ρυθμό στο ματς δοκίμασε ένα διαφορετικό τρόπο σερβίς. Για την ακρίβεια δοκίμασε under arm σερβίς, το οποίο όμως έχει πάρα πολλά κοινά με το forehand.

Have you ever seen a serve like this 🤔



Have a look at Alex Michelsen's genre-bending side swipe serve!@MoselleOpen pic.twitter.com/3RZZSoKloq