Τσιτσιπάς: «Τα Masters δύο εβδομάδων είναι πισωγύρισμα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέφρασε την αντίθεσή του τα τουρνουά Masters να έχουν διάρεια δύο εβδομάδων.

Την αντίθεσή του στην απόφαση της ATP τα τουρνουά Masters να έχουν διάρκεια δύο εβδομάδων, εξέφρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με ανάρτησή του στα social media.

Με αφορμή απόσπασμα από το podcast του Άντι Ρόντικ, ο Έλληνας παίκτης έγραψε τις σκέψεις του, επιβραβεύοντας τους διοργανωτές του πρόσφατου Masters στο Παρίσι, που επέλεξαν το τουρνουά να διαρκέσει μια εβδομάδα.

Συγκεκριμένα ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε τα εξής: «Tα Masters δυο εβδομάδων έχουν γίνει αγγαρεία. Η ποιότητα σίγουρα έχει πέσει. Οι παίκτες δεν παίρνουν το χρόνο αποθεραπείας ή προπόνησης που χρειάζονται, με συνεχείς αγώνες και χωρίς χρόνο για έντονη δουλειά εκτός γηπέδου. Είναι ειρωνικό ότι η ΑΤΡ δεσμεύτηκε σε αυτή τη μορφή, χωρίς να γνωρίζει αν αυτό θα μπορούσε πραγματικά να βελτιώσει το πρόγραμμα και την ποιότητα.

The two-week Masters 1000s have turned into a drag. The quality has definitely dropped. Players aren’t getting the recovery or training time they need, with constant matches and no space for the intense work off the court.



It’s ironic that the @atptour committed to this format… https://t.co/DrvgODppzJ