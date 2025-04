Σε μια κίνηση-έκπληξη προχωρά σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος αναμένεται να αποκτήσει μερίδιο των μετοχών της Σουόνσι!

Ο Λούκα Μόντριτς συνεχίζει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο με τη Ρεάλ Μαδρίτης και παράλληλα προχωρά τα επιχειρηματικά του πλάνα, όντας έτοιμος πλέον να αγοράσει μετοχές στη Σουόνσι!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 39χρονος Κροάτης μέσος έφτασε σε deal για να αποκτήσει μειοψηφικό πακέτο των μετοχών του ουαλικού συλλόγου που αγωνίζεται στην Championship (14η), σε μια άκρως απρόσμενη κίνηση στα επενδυτικά δρώμενα του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Μόντριτς, έτσι, αναμένεται να γίνει ένας από τους συνιδιοκτήτες των Κύκνων, μαζί με τους Άντι Κόουλμαν, Μπρετ Κράβατ, Τζέισον Κοέν και Νάιτζελ Μόρις. Οι τρεις πρώτοι εξαγόρασαν τον περασμένο Νοέμβριο το 77,41% των μετοχών του κλαμπ από τους Τζέισον Λέβιεν και Στιβ Κάπλαν που βρίσκονταν στην κεφαλή του κλαμπ για οκτώ ολόκληρα χρόνια.

Το δημοσίευμα του Ιταλού ρεπόρτερ, πάντως, ξεκαθαρίζει πως η κίνηση αυτή δεν συνδέεται με πιθανή απόσυρση του Κροάτη από την ενεργό δράση, καθώς ο ίδιος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει και την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν θα το πράξει με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς είναι αμφίβολη η ανανέωσή του στους Μερένγκες.

Ο Μόντριτς στο παρελθόν αντιμετώπισε τη Σουόνσι δύο φορές ως αντίπαλος με τη φανέλα της Τότεναμ, συγκεκριμένα τη σεζόν 2011/12 (μία νίκη, μία ισοπαλία).



🚨 EXCLUSIVE: Luka Modrić, set to become new Minority Owner at Swansea.



Modrić will become one of the owners of the Championship club, deal agreed 🦢



❗️ This does 𝐧𝐨𝐭 affect his pro career, as he wants to continue playing for Real Madrid again, as reported last month. pic.twitter.com/Us0sb9k204