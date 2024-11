Την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά στο Παρίσι πήρε ο Χόλγκερ Ρούνε, ο οποίος επικράτησε του Άλεξ Ντε Μινόρ με 6-4, 4-6, 7-5 στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μετά τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο Χόλγκερ Ρούνε σφράγισε δεύτερος το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Masters στο Παρίσι, με τον Δανό να επικρατεί του Άλεξ Ντε Μινόρ με 6-4, 4-6, 7-5.

Ο νεαρός τενίστας, με αυτή τη νίκη θα λάβει χώρα στον δεύτερο ημιτελικό του στο εν λόγω τουρνουά του Παρισιού, όντας μάλιστας ο νεότερος αθλητής που το καταφέρνει μετά τον Μαράτ Σαφάν.

HOLGER ❤️ PARIS.



2022 champion @holgerrune2003 is through to his 5th ATP Masters 1000 semi-final!#RolexParisMasters | @RolexPMasters pic.twitter.com/xWeNuMM7OU