Ο Τζόκοβιτς απέσυρε τη συμμετοχή του από το Παρίσι

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με δημοσίευμα από τη Σερβία, δεν θα αγωνιστεί στο τελευταίο Master της σεζόν στο Παρίσι.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν θα ταξιδέψει στο Παρίσι, για να αγωνιστεί στο τελευταίο Master της χρονιάς, που θα αρχίσει στις 28 Οκτωβρίου.

Με δημοσίευμα του Sportklub, ο Τζόκοβιτς δεν θα παίξει στο Παρίσι, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ράφα Ναδάλ στο Ριάντ, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει σε ποια τουρνουά θα παίξει μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι στο αν ο Τζόκοβιτς αποφασίσει να αγωνιστεί στα ATP Finals, καθώς θεωρητικά η απουσία του από το Παρόσι δεν θα του κοστίσει την πρόκριση στο Τορίνο, όμως ο Σέρβος είναι ακόμα άγνωστο αν θέλει να κατέβει στο τελευταίο μεγάλο τουρνουά της σεζόν.

Novak #Djokovic is pulliing out of Bercy.



SK: Đoković otkazao Pariz! https://t.co/dRLREYNSeD