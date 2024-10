Ο Δημήτρης Οικονόμου γράφει για τις αλλαγές που προσπάθησε να φέρει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κόντρα του με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και το δίκιο του για το χρονόμετρο, που όμως έχασε με τον τρόπο που το αντιμετώπισε.

Τα τελευταία δύο παιχνίδια στο ζευγάρι του Τσιτσιπά με τον Μεντβέντεφ είχαν τη μονοτονία σε πρώτο πλάνο. Ο Ρώσος τόσο στη Ρώμη, όσο και στη Βιέννη την περασμένη σεζόν, επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του, με τον Έλληνα τενίστα να μη βρίσκει τρόπο να αλλάξει τη ροή.

Στη Σανγκάη τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με βάση το παρελθόν, ως προς την εικόνα. Ο Τσιτσιπάς ήταν αυτός που έφερε την έκπληξη στο κορτ, αλλά η έκβαση δεν άλλαξε. Ο Μεντβέντεφ επικράτησε, όπως συνηθίζει στο ζευγάρι.

Αντιμετώπισε κάτι καινούργιο και βγήκε νικητής με ανωτερότητα. Έχει ανοίξει τόσο πολύ η ψαλίδα μεταξύ του Τσιτσιπά και των παικτών που βρίσκονται αυτήν την ώρα στο Top-10; Γιατί κάτι τέτοιο μαρτυρούν τα αποτελέσματα, αφού ο 26χρονος βρίσκεται σε μία περίοδο ανασύνταξης και αναζήτησης, ώστε να ξαναφτάσει στο επίπεδο του 2021, όταν και διεκδικούσε στα ίσια τους Grand Slam τίτλους.

Τι διαφορετικό έφερε στο τραπέζι ο Τσιτσιπάς απέναντι στον Μεντβέντεφ; Ο Ρώσος έχει κάποια τρωτά σημεία πολύ φανερά, όπως την κάθετη κίνηση στο κορτ. Όμως στην αντίπερα όχθη του κορτ δεν υπήρχε ο Ράφα Ναδάλ (ή ο Κάρλος Αλκαράθ) για να τον εκθέσει με τα drop shot. Το slice του ο Τσιτσιπάς όχι μόνο δεν το εμπιστεύεται, αλλά τον πρόδωσε και σε μερικά σημαντικά σημεία.

Έτσι, γνωρίζοντας πως αυτός ήταν ο τενίστας που χρειαζόταν να αλλάξει κάτι, δοκίμασε αρκετά την τακτική του σερβίς/βολέ στην αναμέτρηση. Όταν όμως επιλέγεις κάτι τέτοιο, καλείσαι να ζήσεις με το ρίσκο. Για αρκετή ώρα αυτός ο τρόπος παιχνιδιού έφερε αυτοπεποίθηση στην πλευρά του Τσιτσιπά, τον γλίτωσε από μεγάλα ράλι στα οποία ο αντίπαλός του θα είχε το πλεονέκτημα και του έδωσε μερικούς γρήγορους πόντους για να διατηρήσει ανέπαφο το σερβίς του.

Ακόμα και έτσι όμως, δεν μπόρεσε να βρει λύσεις στις επιστροφές, επομένως η μοναδική λύση ήταν το tiebreak. Το σερβίς/βολέ το δοκίμαζε ακόμα και σε περιπτώσεις δεύτερου σερβίς, μέχρι που ο Μεντβέντεφ βρήκε το πέρασμα για το 3-1 στο tiebreak. Όπως βρήκε και για τις δύο φορές που «έσπασε» το σερβίς του, με μαγικές γωνίες από θέση άμυνας.

Το σερβίς/βολέ αποδείχθηκε πως είναι μια καλή τακτική για να μείνει ο Τσιτσιπάς στο παιχνίδι, αλλά όχι ικανή έστω για να του φέρει ένα σετ στην πλευρά του. Κοιτώντας τελικά το ποσοστό του στο φιλέ, αυτό το 14/28 που μέτρησε συνολικά (11/22 στο 1ο σετ), δεν αποτελεί ένα νούμερο που μπορεί να δημιουργήσει μία συνθήκη νίκης.

«Τελειώνω έναν πόντο στο φιλέ και δεν έχω χρόνο να ζητήσω τις μπάλες. Προλαβαίνω να ζητήσω δύο μπάλες και να σερβίρω δίχως να τις χτυπήσω στο κορτ». Αυτά είπε ο Αλκαράθ τον περασμένο Ιούνιο, όταν και η ATP ξεκίνησε να δοκιμάζει την αυτόματη χρονομέτρηση. Ο Ισπανός επανήλθε στο Πεκίνο μιλώντας με την chair umpire. «Αυτό δεν είναι τένις. Δεν παίρνω ποτέ παρατήρηση και μου έχεις δώσει δύο σε ένα σετ. Είναι αδύνατο να παίξουμε τένις έτσι».

