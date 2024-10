Ο διαιτητής Κάρλος Μπερνάντες μέτρησε λάθος τους πόντους σε game του αγώνα ανάμεσα στον Σταν Βαβρίνκα και τον Φλάβιο Κομπόλι για τον 2ο γύρο στο Masters της Σαγκάης.

Σε γκάφα ολκής υπέπεσε ο διατητής Κάρλος Μπερνάντες στον αγώνα ανάμεσα στον Σταν Βαβρίνκα και τον Φλάβιο Κομπόλι για τον 2ο γύρο του Masters της Σαγκάης.

Σε μια στιγμή, που στη συνέχεια αποδείχθηκε σημαντική στην εξέλιξη του αγώνα, ο Βραζιλιάνος έκανε σοβαρό λάθος, που ζημίωσε τον Βαβρίνκα.

Στο 2ο game του 3ου σετ, με τον Βαβρίνκα στο σερβίς, ο πρώτος πόντος του game πήγε σωστά υπέρ του Βαβρίνκα, με τον διατητή να λέει «15-0». Όμως ο διαιτητής δεν ενημέρωσε το σκορ στο τάμπλετ και μάλιστα ο τηλεοπτικός φακός τον δείχνει να ζητά ηλεκτρολύτες για τον Κομπόλι.

Ο Ιταλός κέρδισε τον επόμενο πόντο κι αντί το σκορ να γίνει 15-15, ο διαιτητής αφαίρεσε τον πόντο από τον Βαβρίνκα, με το σκορ να γίνεται 0-30. Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτά έγιναν, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, ούτε οι παίκτες, ούτε οι προπονητές.

