Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε όπως τελείωσε στη Σανγκάη, με τον καιρό να είναι βροχερό και να καθυστερεί την έναρξη των αγώνων του τουρνουά στα εξωτερικά court της διοργάνωσης.

Μία ώρα καθυστέρηση -τουλάχιστον- θα έχει η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Αλεξάντρ Μίλερ, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να μην επιτρέπουν την έναρξή της την ώρα που ήταν προγραμματισμένη.

Από χίλια κύματα έχει περάσει ο αγώνας του Έλληνα τενίστα, ο οποίος κανονικά ήταν να ξεκινήσει στις 7:00 το πρωί της Δευτέρας, ωστόσο ο άστατος καιρός στην κινεζική πόλη δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο.

Η αντίδραση των διοργανωτών ήταν άμεση, καθώς ενημέρωσαν το πρόγραμμα μεταθέτοντας μία ώρα αργότερα τα σερβίς στα εξωτερικά court με την ελπίδα ο καιρός να κοπάσει.

Μάλιστα για να είναι καλυμμένοι για παν ενδεχόμενο, οι διοργανωτές έβαλαν στο πρόγραμμα δύο κλειστά προπονητικά court, ώστε να γίνει χωρίς πολλά προβλήματα η διεξαγωγή όλων των αγώνων της ημέρας.

Looks like matches will be played indoors in Shanghai to ensure they get done. https://t.co/LS24nutE7t