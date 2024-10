Τσιτσιπάς: Τι σημαίνει το 7784 που έγραψε ο Τσιτσιπάς στην κάμερα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέλεξε έναν πρωτότυπο τρόπο για να χαρεί τη νίκη του απέναντι στον Κέι Νισικόρι στο Masters της Σαγκάης,

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Κέι Νισικόρι με 2-0 σετ και προκρίθηκε στη φάση των «32» στο Masters της Σαγκάης.

Λίγο μετά ο 26χρονος παίκτης κλήθηκε να γράψει στην κάμερα μια αφιέρωση κι επέλεξε το 7784.

Οπως αποκάλυψε ο ίδιος υπέγραψε στα μανδαρινικά, τη διάλεκτο που μιλά σχεδόν το 70% των Κινέζων και το 7784 είναι το παρατσούκλι του.

Signing with my Chinese nickname ✍️🇨🇳



(7784 is pronounced “qī-qī-bā-sì” in Mandarin!) pic.twitter.com/t1ykmumlVC