Ναδάλ: «Θέλω λίγο χρόνο για ν' αποφασίσω για το μέλλον μου»

Την ανάγκη για λίγο παραπάνω χρόνο έκανε γνωστό πως θέλει ο Ράφα Ναδάλ, αναφορικά με το μέλλον του στον χώρο του τένις.

Ο Ράφα Ναδάλ διανύει τις τελευταίες στιγμές της καριέρας του στο τένις, με τον ίδιο να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόσυρση.

Φυσικά, αυτό το θέμα απασχολεί όλο το κοινό του τένις, με τον Ισπανό ν' απαντά στο συγκεκριμένο ερώτημα κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής “El Hormiguero” στην ισπανική τηλεόραση.

Ο έμπειρος τενίστας τόνισε πως θέλει λίγο χρόνο για να πάρει την απόφαση σχετικά με το μέλλον του, μιλώντας παράλληλα κα για τον Κάρλος Αλκαράθ ο οποίος έχει το... χρίσμα του διαδόχου του.

Οι δηλώσεις του Ράφα Ναδάλ

Αναφορικά με την απόφαση για το μέλλον του:

«Δώστε μου λίγο επιπλέον χρόνο για να πάρω την απόφασή μου. Όταν το οριστικοποιήσω στο μυαλό μου, θα σας το πω. Οι στόχοι μου για φέτος έχουν ολοκληρωθεί και δεν κατάφερα αυτό που είχα στο μυαλό μου. Προπονούμαι καθημερινά και απολαμβάνω κι άλλα πράγματα στη ζωή»

Για τη σύγκριση με τον Κάρλος Αλκαράθ:

«Δεν νομίζω ότι η σύγκριση του Κάρλος με εμένα τον επηρεάζει. Είναι αρκετά καλός και ο ίδιος. Θα φτιάξει το δικό του μονοπάτι. Είναι πολύ σημαντική συγκυρία, μετά το τέλος της δικής μου καριέρας να έρχεται ένας άλλος Ισπανός τενίστας όπως ο Κάρλος. Είναι δύσκολο να συμβεί από την ίδια χώρα να έχουμε δύο τενίστες μεταξύ των κορυφαίων στην ιστορία».

Για την απόφασή του να μην αγωνιστεί στο US Open:

«Έκανα το πλάνο μου φέτος μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα και τώρα μένει να δούμε πως αισθάνομαι. Πίστευα ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για το σώμα μου να παίξω σε αγώνες best of five στο US Open. Είχα πάρει την απόφασή μου αλλά ήθελα να το επικοινωνήσω την κατάλληλη στιγμή».