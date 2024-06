Ένα τεράστιο ρεκόρ... έσπασε χθες ο Μίλος Ράονιτς, ο οποίος στην αναμέτρηση κόντρα στον Κάμερον Νόρι πραγματοποίησε 47(!) άσους. Δείτε τους άσους του Καναδού έναν προς έναν.

Μπορεί να βρέθηκε πίσω με ένα σετ, όμως ο Μίλος Ράονιτς... εκτέλεσε τον Κάμερον Νόρι και κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και με 6-7(6), 6-3, 7-6(9) μετά από 2 ώρες και 17 λεπτά. Ο Καναδός πέρα από την ανατροπή «έσπασε» το ρεκόρ των άσων στο τουρνουά, πραγματοποιώντας 47, δύο περισσότερους από τον Ίβαν Κάρλοβιτς το 2015 στο γερμανικό τουρνουά.

FORTY-SEVEN ACES 🤯@milosraonic broke a best-of-three aces record in his win against Norrie 💥#cinchChampionships pic.twitter.com/fpUaetSVBy