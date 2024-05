Ο Κάσπερ Ρουντ κατέκτησε για τρίτη φορά τον τίτλο στη Γενεύη, επικρατώντας στον τελικό του Τόμας Μάχατς με 7-5, 6-3 προσθέτοντας τον δεύτερο τίτλο του στο χώμα για τη φετινή σεζόν.

Παίζοντας ημιτελικό και τελικό την ίδια ημέρα, ο Κάσπερ Ρουντ πέτυχε δύο νίκες και κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής Gonet Geneva Open. Ο Νορβηγός τενίστας πήρε τη νίκη επί του Τόμας Μάχατς με 7-5, 6-3, μέσα σε μία ώρα και 47 λεπτά αγώνα πανηγυρίζοντας τον δεύτερο φετινό τίτλο του στο χώμα.

Ο Ρουντ, αν και βρέθηκε πίσω με break στο πρώτο σετ, κατάφερε ν' ισοφαρίσει σε 5-5 σώνοντας παράλληλα και set point. Μάλιστα, έχοντας το μομέντουμ ο Ρουντ διατήρησε το σερβίς του (6-5) και με νέο break έκανε το 7-5 και πήρε το προβάδισμα στον τελικό. Στο δεύτερο σκέλος του ματς, ο Ρουντ επέβαλε τον ρυθμό του και χωρίς να δυσκολευτεί κατέκτησε με 6-3 το σετ και στέφθηκε πρωταθλητής στη Γενεύη.

Αυτή ήταν η 17η νίκη του στην clay season σε 21 παιχνίδια (17-4), ενώ στη σεζόν μετράει ήδη 32 νίκες. Έχει παίξει σε 5 τελικούς μέσα στη χρονιά, και μετά τους τίτλους σε Γενεύη και Βαρκελώνη ευελπιστεί να ολοκληρώσει τις προσπάθειές του στο χώμα με μια ιδανική πορεία στο Παρίσι, για το Roland Garros.

