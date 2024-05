Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε άνετη νίκη κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ με 6-1, 6-2 για τη φάση των "16" του τουρνουά της Ρώμης και πανηγύρισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά της ιταλικής διοργάνωσης.

Σε επίπεδα συνήθειας που έγινε λατρεία έχει φτάσει η σχέση του Τσιτσιπά με τη νίκη κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ. Ο Έλληνας τενίστας με επικράτηση 6-1, 6-2 προσέθεσε την 11η νίκη του σε 12 αγώνες απέναντι στον Αυστραλό και παράλληλα σφράγισε την συμμετοχή του στην οκτάδα του Masters στην Ρώμη, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Νίκολας Τζάρι.

Greek God mode: ON ⚡



🇬🇷 Tsitsipas advances to the QFs with a straight-set masterclass against De Minaur 6-1, 6-2!#IBI24 | @atptour pic.twitter.com/KrEOs6vAA8 — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 14, 2024

Υπόθεση 24 λεπτών το 1-0

Το καλό ματς για τον Τσιτσιπάς από την αρχή φάνηκε! Ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι και με τρία σερί games, συμπεριλαμβανομένου ενός break, κατάφερε από νωρίς να βάλει τις βάσεις για την κατάκτηση του πρώτου σετ. Ο Ντε Μινόρ κατάφερε να πάρει το πρώτο του game στο ματς (3-1), ωστόσο ο Νο.8 του κόσμου δεν του άφησε περιθώρια να ελπίζει για κάτι καλύτερο.

Ο Τσιτσιπάς ανέκτησε ξανά το προβάδισμα των τριών games (4-1) και στη συνέχεια πραγματοποίησε ακόμη ένα break, φτάνοντας μία ανάσα μακριά από το προβάδισμα στα σετ. Με νέες μπάλες στα χέρια ο 25χρονος Έλληνας δεν λάθεψε και στο 7ο game «καθάρισε» το πρώτο σκέλος του αγώνα μέσα σε 24 λεπτά.

Δεν τον άφησε να σηκώσει κεφάλι και έκλεισε θέση στα προημιτελικά

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Ντε Μινόρ να παίρνει για πρώτη φορά το προβάδισμα στην αναμέτρηση (1-0). Αυτό, βέβαια, δεν κράτησε πολύ καθώς ο Τσιτσιπάς με δύο hold και δύο break βρέθηκε στο +3 (4-1).

Not going down without a fight 💪@alexdeminaur with a stunning pass vs Tsitsipas#IBI24 pic.twitter.com/exthBBYeVt — Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2024

Ο Αυστραλός, όντας με την πλάτη στον τοίχο, μπόρεσε προσωρινά να μειώσει με ένα break (4-2), όμως η απάντηση του Έλληνα ήρθε άμεσα και με το ίδιο νόμισμα για το 5-2. Στο 8ο game ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για να κλείσει το σετ και να πάρει το ματς, κάτι το οποίο έκανε με μεγάλη άνεση για το 6-2.