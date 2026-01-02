Ο προπονητής της Αιγύπτου τα «έβαλε» με την Ομοσπονδία της Αφρικής για την αλλαγή στην διεξαγωγή του Copa Africa

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, τα «έβαλε» με την Ομοσπονδία της Αφρικής για τις αλλαγές που πραγματοποίησε στην διεξαγωγή του Κόπα Άφρικα.

Η Αίγυπτος πέρασε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ούσα πρώτη στον όμιλο της με 2 νίκες (Νότια Αφρική και Ζιμπάμπουε) και μία ισοπαλία (Ανγκόλα) και θα αντιμετωπίσει στους «16» της διοργάνωσης το Μπενίν που προκρίθηκε ως μία από τους καλύτερους τρίτους των ομίλων (2 ήττες και 1 νίκη).

Ο προπονητής της πολυνίκης το θεσμού, Χοσάμ Χασάν, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με το Μπενίν αντιτάχθηκε σθεναρά στην απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) να διεξάγει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής κάθε τέσσερα χρόνια, αρχής γενομένης από το 2028.

«Είμαι ένας Αιγύπτιος που είναι περήφανος που είναι Αφρικανός και αρνούμαι να επιτρέψω οι διοργανώσεις μας να υπαγορεύονται από ξένα συμφέροντα», τόνισε ο 59χρόνος τεχνικός, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ταυτότητας του τουρνουά.

Υποστήριξε ακόμη ότι η αλλαγή αυτή έγινε, σχεδόν αποκλειστικά,για να ωφελήσει τους ευρωπαϊκούς συλλόγους και όχι το αφρικανικό ποδόσφαιρο: «Η διοργάνωση του AFCON κάθε τέσσερα χρόνια δεν εξυπηρετεί καθόλου το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Είναι μια απόφαση που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την Ευρώπη, ώστε να μην διαταραχθούν τα πρωταθλήματά τους. Γιατί να θυσιάσουμε το πάθος και την πρόοδό μας για την άνεσή τους;»

🇪🇬🗣️ Hossam Hassan has slammed CAF for changing the AFCON schedule:



“Organising te AFCON every four years does nothing for African football — it’s a decision made to suit Europe.



I am Egyptian and proud to be African. Africa deserves better.” ✊ pic.twitter.com/R3dyiLsblS — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 1, 2026

Ο Χασάν ζήτησε τέλος την προστασία του τουρνουά και τον σεβασμό του αφρικανικού ποδοσφαίρου σημειώνοντας μάλιστα πως: «Η Αφρική είναι μια σημαντική ποδοσφαιρική ήπειρος που αξίζει σεβασμό και κυρίαρχη διαχείριση. Πρέπει να προστατεύσουμε το τουρνουά μας, επειδή η Αφρική αξίζει πολύ καλύτερα από απλώς ψίχουλα από το παγκόσμιο ημερολόγιο».