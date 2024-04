Ρούνε κατά ATP: «Ο διαιτητής καρέκλας έκανε πολλά κρίσιμα λάθη» (vid)

Μετά τον αποκλεισμό του από τη συνέχεια του τουρνουά στο Μόντε Κάρλο, ο Χόλγκερ Ρούνε εξέφρασε τα παράπονα του για την ATP, τονίζοντας πως ο διαιτητής καρέκλας στο ματς του κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ έκανε πάρα πολλά λάθη.

Έντονα παράπονα για τις αγωνιστικές συνθήκες, το επιβαρυμένο πρόγραμμα αλλά και τη διαιτησία έκανε ο Χόλγκερ Ρούνε μετά τον αποκλεισμό του από το τουρνουά στο Μόντε Κάρλο.

Ο Δανός τενίστας γνώρισε την ήττα από τον Γιανίκ Σίνερ, στα προημιτελικά του Masters στο Μονακό, με 6-4, 6-7, 6-3 και άφησε αιχμές για τη διαιτησία του αγώνα λέγοντας πως ο διαιτητής καρέκλας έκανε πολλά λάθη.

Ο ίδιος, κάνοντας retweet ένα πόστ του Tennis TV που δείχνει τον Σίνερ να πετυχαίνει ένα σπουδαίο winner, σχολίασε:

«Τι εννοείς ATP; Πέρα από το γεγονός ότι μου δώσατε τις καλύτερες συνθήκες, έχοντας να παίξω 2 αγώνες την ίδια ημέρα και να τελειώσω αργά, και αφήνοντάς με χωρίς καθόλου χρόνο αποθεραπείας. Ο διαιτητής καρέκλας έκανε κρίσιμα λάθη, ενώ κακώς μου έδωσε warning, λόγω του ότι διακόπτω το παιχνίδι. Είθε η δύναμη να είναι μαζί σου. Ο Ιησούς Χριστός».

Meaning what @atptour …..? Not that you gave me the best conditions in the first place having to play 2 matches the day before ending late , leaving almost no recovery time. Chair Umpire making crucial mistakes and giving wrong warning that disturbed the game. May the force be… https://t.co/uOTxIwD56Q