Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Μόντε Κάρλο ο Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ, παίρνοντας τη νίκη επί του Λούκα Νάρντι με 6-2, 6-3, στον πρώτο γύρο του τουρνουά Masters στο Μονακό.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κύλησε ο πρώτος αγώνας του Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ στο Μόντε Κάρλο, με τον Καναδό να επικρατεί του Λούκα Νάρντι με 6-2, 6-3 και να σφραγίζει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά Masters στο Πριγκιπάτο.

Clean as a whistle 👌@felixtennis blitzes Nardi 6-2 6-3 to set up a meeting with Carlos Alcaraz in round two 👀#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/d6TmCbZEsg