Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Αντρέι Ρούμπλεφ ήταν τα κεντρικά πρόσωπα σε εκδήλωση που έγινε σε κεντρικό σημείο στο Μόντε Κάρλο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στο αγαπημένο του Μόντε Κάρλο, εκεί όπου τα δύο προηγούμενα χρόνια αναδείχθηκε πρωταθλητής στο χωμάτινο Masters.

Ο Ελληνας παίκτης αποτελεί πόλο έλξης και το Σάββατο (6/4) μαζί με τον Αντρέι Ρούμπλεφ έδωσαν αγώνα επίδειξης σε ένα μίνι κορτ που στήθηκε σε πλατεία του Πριγκιπάτου.

Σε δηλώσεις του ο Τσιτσιπάς μίλησε για τις πρώτες του αναμνήσεις από το τουρνουά στο Μόντε Κάρλο, λέγοντας: «Η πρώτη μου ανάμνηση ήταν να παρακολουθώ έναν αγώνα του Ράφαελ και το απόγευμα να επιστρέφω για αγώνα του Ρότζερ Φέντερερ».

Too cute



The best moments as @steftsitsipas & @AndreyRublev97 play mini tennis with local kids in the city centre! pic.twitter.com/e6Y8CyFNyF