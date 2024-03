Ο Γιάνικ Σίνερ τελείωσε πολύ γρήγορα τον τελικό με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στο Miami Open με 6-3, 6-1 για τον 13ο τίτλο της καριέρας του και με την 22η νίκη στη χρονιά ανέβηκε στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Τρίτη και φαρμακερή για τον Γιάνικ Σίνερ στο Μiami Open. Ο 22χρονος νικώντας τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με 6-3, 6-1 κατέκτησε τον τίτλο στο Miami Open μετά τους χαμένους τελικούς το 2021 και το 2023.

Ο Ιταλός συνεχίζει σε ξέφρενους ρυθμούς, φθάνοντας στον 13ο τίτλο της καριέρας του, 3ο μέσα στο 2024 (Australian Open και Ρότερνταμ) και 2ο σε ATP 1000, μετά αυτόν πέρυσι στο Μόντρεαλ.

Παράλληλα, πέτυχε την 22η νίκη του σε 23 φετινά παιχνίδια και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην παγκόσμια κατάταξη, με τον Σίνερ να προσπερνά τον Αλκαράθ στο Νο.2, πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ καριέρας.

