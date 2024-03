Την πορεία τους στο Miami Open συνεχίζουν οι Γιανίκ Σίνερ και Νίκολα Τζάρι, οι οποίοι με νίκες επί των Κρις Ο'Κόνελ και Κάσπερ Ρουντ αντίστοιχα πέρασαν στα προημιτελικά του τουρνουά.

Νίκες χωρίς να χάσουν σετ πήραν οι Γιανίκ Σίνερ και Νίκολα Τζάρι, απέναντι σε Κρίστοφερ Ο' Κόνελ και Κάσπερ Ρουντ αντίστοιχα, σφραγίζοντας την παρουσία τους στα προημιτελικά του Miami Open.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιανίκ Σίνερ πήρε για τέταρτη σερί χρονιά την πρόκριση στα προημιτελικά του αμερικανικού τουρνουά, επικρατώντας με 6-4, 6-3 του Αυστραλού Κρις Ο'Κόνελ. Αυτή ήταν η 19η νίκη του Ιταλού φέτος, μετρώντας μόνο μία ήττα. Στα προημιτελικά ο Σίνερ θα βρεθεί απέναντι στον Μάτσαχ.

Sinner beats O’Connell 6-4 6-3 in Miami



In the 4 events he’s played this year, Jannik has reached at least the quarterfinals.



✅19-1 in 2024

✅38-3 since US Open



Still on fire.



Still the man to beat.



🇮🇹❤️ pic.twitter.com/PmuscjeDwV