Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη Φλόριντα έχουν προκαλέσει την αλλαγή ώρας των προγραμματισμένων αγώνων της Παρασκευής (22/3), με συνέπεια η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά να είναι άγνωστο το πότε θα γίνει.

Η βροχή δεν λέει να κοπάσει στη Φλόριντα και συνάμα να επιτρέψει την διεξαγωγή των αγώνων για το Miami Open σε άνδρες και γυναίκες.

Weather in Miami right now… not looking good for any tennis any time soon



Via @a_folorunso pic.twitter.com/kncoq75hmJ