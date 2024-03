Ενθαρρυντικά είναι τα νέα για τον Αρτούρ Καζό, ο οποίος μετά το λιποθυμικό επεισόδιο κατά την διάρκεια του αγώνα του κόντρα στον Χάρολντ Μαγιό, πήρε εξιτήριο.

Τέλος καλό, όλα καλά για τον Αρτούρ Κάζο! Ο Γάλλος, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για τα προκριματικά του Miami Open, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Arthur Cazaux fainted in Miami and was forced to retire.



Likely due to the heat.



Scary scenes.



(via @Tennis4everrr)



pic.twitter.com/hm5yg0aF7Y