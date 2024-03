Το μονοπάτι που καλείται να ακολουθήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς τις επόμενες ημέρες στο Μαϊάμι Όπεν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να μην είχε την επιθυμητή πορεία στο Indian Wells, όμως τώρα έχει μια νέα ευκαιρία στο Μαϊάμι Όπεν, με το τουρνουά των ανδρών να ξεκινά την Τετάρτη (20/3).

Το απόγευμα της Κυριακής έγινε η κλήρωση στο 1000άρι τουρνουά, με τον Τσιτσιπά, Νο.10 στο ταμπλό, να κληρώνεται στο κάτω μέρος.

Περνά χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ντένις Σαποβάλοφ και τον Ιταλό, Λουτσάνο Νταρντέρι.

Στη φάση των «32» πιθανοί του αντίπαλοι είναι οι Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Αρτούρ Φιλς και Ματέο Αρνάλντι.

Miami ATP Masters 1000 Main Draw:



Notable first rounds:



Berrettini vs. Murray (!) - winner vs. Etcheverry

Nishikori vs. Ofner - winner vs. Cerundolo

Fils vs. Arnaldi - winner vs. Bublik

Darderi vs. Shapovalov - winner vs. Tsitsipas

Damm-Zhang, Blanch-Machac are fun too pic.twitter.com/JXG5QDx7Gt