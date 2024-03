Τα νεύρα του Τζόκοβιτς και η παραδοχή για τον Νάρντι

Πέρα από τα νεύρα του για έναν κρίσιμο πόντο, ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραδέχτηκε πως ο νεαρός Ιταλός άξιζε τη νίκη.

Από τις πιο δύσκολες ήττες στην καριέρα του, ήταν αυτή για τον Νόβακ Τζόκοβιτς τα ξημερώματα.

Δεν συνηθίζει να χάνει από παίκτη που είναι εκτός Τοπ100, αλλά ο Σέρβος παραδέχτηκε πως ο Λούκας Νάρντι ήταν εξαιρετικός.

«Του αξίζουν συγχαρητήρια. Ειδικά στο 3ο σετ έπαιξε απίστευτο τένις. Δεν ήξερα πολλά γι' αυτόν αλλά έχει καλά στοιχεία, ειδικά το forehand από τη βασική γραμμή. Είναι ταλαντούχος και κινείται πολύ καλά. Εμεινα έκπληκτος με το δικό μου επίπεδο που ήταν πραγματικά πολύ κακό. Έτσι συμβαίνει, αν έχεις μια πολύ κακή μέρα και ο άλλος πολύ καλή, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για μένα», είπε αρχικά.

«Θα αναλύσω το τι συνέβη και θα συνεχίσω. Παίζω λιγότερα τουρνουά και είμαι πιο επιλεκτικός στις επιλογές μου, οπότε δεν είναι καλό το αίσθημα όταν φεύγεις νωρίς από ένα μεγάλο τουρνουά. Είχα να παίξω πέντε χρόνια εδώ και ήθελα να τα πάω καλά, αλλά δεν τα κατάφερα. Επρεπε να τα πάω καλύτερα» πρόσθεσε ο Νόλε, ο οποίος ωστόσο εκνευρίστηκε με τον νεαρό και τον διαιτητή του αγώνα. Στον πόντο που έκανε το κρίσιμο break στο τρίτο σετ ο νεαρός, κοντοστάθηκε κάποια στιγμή καθώς δεν ήξερε πως να κινηθεί.

Αυτό μπέρδεψε τον Τζόκοβιτς ο οποίος νόμιζε πως ο αντίπαλός του σταμάτησε την φάση, αλλά ο Νάρντι συνέχισε και πήρε το game. Ο Νόλε διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή, αλλά του εξήγησε πως δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι ο Ιταλός, απλά κόλλησε και δεν ήξερε πως να κινηθεί. Στο τέλος του αγώνα ο Τζόκοβιτς παραπονέθηκε και στον Ιταλό, που του εξήγησε το ίδιο.

"He literally stopped"



A moment of contention during Novak Djokovic vs Luca Nardi...#TennisParadise pic.twitter.com/AlVndqqBZM