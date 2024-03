Ο 20χρονος Νάρντι πέταξε εκτός συνέχειας τον Τζόκοβιτς!

«Βόμβα» μεγατόνων με τον Ιταλό Λούκα Νάρντι να κερδίζει με 2-1 σετ τον Νόβακ Τζόκοβιτς και να τον αφήνει πρόωρα εκτός συνέχειας στο Ιντιαν Γουέλς.

Τη νίκη της καριέρας του πέτυχε ο Λούκα Νάρντι, απέναντι στο είδωλό του, τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ο Ιταλός, Νο123 στον κόσμο, κέρδισε το Νο1 με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-4) στην μόλις 5η νίκη της καριέρας του στο Tour!!!

Hard to put this one in words



One day from leaving site, lucky loser Luca Nardi pulls off one of the most unlikely upsets in recent history by defeating Djokovic at Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/x6gqnZQOoB