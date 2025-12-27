Εντυπωσιασμένος από την πρόοδο του Κωστούλα ο προπονητής της Μπράιτον

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιρτσέλερ μίλησε με κολακευτικά λόγια για την πρόοδο που έχει κάνει ο Μπάμπης Κωστούλας, αλλά και την εργατικότητά του.

Με αποθεωτικά λόγια αναφέρθηκε στον Μπάμπη Κωστούλα ο προπονητής του στην Μπράιτον, Φάμπιαν Χιρτσέλερ σε σχετική ερώτηση που του έγινε στην συνέντευξη Τύπου για τον σημερινό αγώνα με την Άρσεναλ (27/12-17:00).

Ο Γερμανός κόουτς δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τον τρόπο δουλεύει ο Έλληνας φορ όλον αυτόν τον καιρό, όπως και με την πρόοδο που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Εξήγησε πως ναι μεν υπάρχουν αρκετές επιλογές στην επίθεση των «γλάρων», ωστόσο τόνισε πως, αν συνεχίσει έτσι, σίγουρα θα του δοθεί σύντομα μια ευκαιρία.

«Σταδιακά είναι όλο και πιο έτοιμος, σίγουρα, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε πολλές επιλογές στο επιθετικό μας κομμάτι. Αλλά είπα στον Μπάμπη την προηγούμενη εβδομάδα ότι είμαι χαρούμενος με την εξέλιξή του.

Είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που δουλεύει στις προπονήσεις. Βλέπουμε την εξέλιξή του, βλέπουμε πώς προόδευσε τους τελευταίους μήνες και αυτό ήταν και είναι εντυπωσιακό. Αν συνεχίσει να πιέζει όπως κάνει τώρα, τότε σίγουρα σύντομα θα υπάρξει μια επιλογή για εκείνον».