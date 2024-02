Ο Τόμπσον αντίπαλος του Ρουντ στον τελικό του Λος Κάμπος

Ο Τζόρνταν Τόμπσον απέκλεισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ σε ματσάρα 3 ωρών και 40 λεπτών στο Λος Κάμπος.

Ο Τζόρνταν Τόμπσον θα είναι ο δεύτερος φιναλίστ του τελικού στο Λος Κάμπος.

Ο Αυστραλός μετά από εκπληκτικό παιχνίδι 3 ωρών και 40 λεπτών, χρειάστηκε το tie break στο τρίτο σετ για να αποκλείσει τον Σάσα Ζβέρεφ, με 7-5, 4-6, 7-6 (2).

THOMPSON'S TIME @jordanthommmo2 outlasts top seed Zverev 7-5 4-6 7-6(2) after 3h40m & moves into the Los Cabos final! #LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/y7MTp5DxF5

Στο πρώτο σετ, αμφότεροι είχαν από δύο break ως το 3-3, με τον Τόμπσον να κάνει τρίτο και μάλιστα με love game στο 12ο game, για να το κατακτήσει με 7-5.

Ο Ζβέρεφ στο δεύτερο έκανε με break το 3-2 και κράτησε το σερβίς του ως το τέλος, για να ισοφαρίσει με το σετ να τελειώνει 6-4.

Στο τρίτο σετ και οι δύο κράτησαν το σερβίς τους ως το τέλος, με τον Ζβέρεφ να γλιτώνει από του χάρου τα δόντια. Με το σκορ υπέρ του 6-5, ο Τόμπσον βρήκε πέντε (!) match point στο σερβίς του Γερμανού, αλλά δεν κατάφερε να τα αξιοποιήσει κι έτσι η πρόκριση στον τελικό, θα κρίνονταν στο tie break.

FIVE match points saved @alexzverev sends his SF with Thompson into a third-set tiebreak.#LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/rr1SoXBhTc