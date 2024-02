O Ζβέρεφ ξεπέρασε τον Κοκκινάκη στο Λος Κάμπος

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επικράτησε με 2-0 σετ του Θανάση Κοκκινάκη και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ συμπλήρωσε την 4αδα στο Λος Κάμπος.

Χωρίς να εντυπωσιάσει, επικράτησε του Θανάση Κοκκινάκη με 6-3, 6-4, σε ματς που κράτησε κάτι λιγότερο από δύο ώρες.

Το στοιχείο που έκανε την διαφορά ήταν ότι ο Ζβέρεφ έσβησε και τα 12 (!) break point του εξαιρετικού κατά τα άλλα Κοκκινάκη, ενώ ο ίδιος έκανε 2 break σε 3 ευκαιρίες.

/12 break points saved Top seed @AlexZverev defeats Kokkinakis 6-3 6-4 to complete the SF lineup in Los Cabos. #LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/2o6DoDYHV2

Στον ημιτελικό που θα αρχίσει στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος, θα αντιμετωπίσει τον Τζόρνταν Τόμπσον.

Ο Ζοάο Φονσέκα έχει γίνει το πρόσωπο του τουρνουά στο Ρίο. Πέτυχε εκεί τις πρώτες του δύο νίκες στην καριέρα του στο Tour, καθώς μετά τον Φιλς απέκλεισε και τον Κριστιάν Γκαρίν! Επικράτησε με 6-4, 6-4 και έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης που προκρίνεται σε προημιτελικό ΑΤΡ 500 διοργάνωσης, μετά τον Ναδάλ (17 χρονών και ενός μήνα)!

"JOAO! FONSECA!"



A wild atmosphere as 17-year-old Fonseca reached the quarter-finals in his home city@RioOpenOficial #RioOpen10Anos pic.twitter.com/nFmSv9e5g7