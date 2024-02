Ο Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς έβαλε δύσκολα στον Τσιτσιπά, αλλά ο Ελληνας τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ (7-6, 6-3) και πέρασε στα ημιτελικά του Λος Κάμπος όπου θα αντιμετωπίσει τον Κάσπερ Ρουντ.

O Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στα ημιτελικά του Λος Κάμπος.

Σε ένα όχι και τόσο καλό παιχνίδι από την πλευρά του, επικράτησε του Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς με 2-0 σετ (7-6 (1), 6-3 σε μία ώρα και 39 λεπτά) και πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης και δύο νίκες μακριά από την υπεράσπιση του τίτλου του.

Sealed in style @StefTsitsipas holds off Kovacevic 7-6(1) 6-3 to reach the semis in Los Cabos.#LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/9WuV9f4elf