Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άρχισε με το δεξί την υπεράσπιση του τίτλου του στο Λος Κάμπος, κερδίζοντας τον Αλεκσάνταρ Βούκιτς με μόνο τρία χαμένα games στο ματς (6-3, 6-0).

Ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο του Αλεκσάνταρ Βούκιτς με 2-0 σετ (6-3, 6-0 σε μία ώρα και 3 λεπτά) και συνεχίζει στα προημιτελικά, εκεί όπου θα βρει τον Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς, ο οποίος επικράτησε του Ρίνζι Χιτζικάτα με 2-1 σετ (6-3, 4-6, 6-4).

Sprinting to the finish line @steftsitsipas drops just points in the second set to defeat Vukic 6-3 6-0.#LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/bxejotv16A