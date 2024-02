Η Σβιόντεκ πήρε ρεβάνς από τη Σβιτόλινα, πέρασε στα προημιτελικά στο Ντουμπάι

H Ίγκα Σβιόντεκ πήρε άτυπη ρεβάνς από την Ελίνα Σβιτόλινα για τον περσινό της αποκλεισμό στο Wimbledon και επικρατώντας με 2-0 σετ πέρασε στα προημιτελικά στο 1000άρι τουρνουά στο Ντουμπάι.

Την τελευταία φορά που η Ιγκα Σβιόντεκ συνάντησε την Ελίνα Σβιτόλινα, είχε γνωρίσει τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του περσινού Wimbledon με 2-1 σετ.

Τώρα η 22χρονη Πολωνή σαν να έπαιζε απέναντι στην Ουκρανή έχοντας στο μυαλό της και εκείνο τον αποκλεισμό, επικράτησε με 6-1, 6-4 και προκρίθηκε στα προημιτελικά στο τουρνουά στο Ντουμπάι.

Η Σβιόντεκ κυριάρχησε στο 1ο σετ, σε αντίθεση με το 2ο, όπου η Σβιτόλινα είχε την ευκαιρία να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη ζωή τής αντιπάλου του. Στο 10ο game η Σβιτόλινα είχε break point για να κάνει το 5-5, όμως η Σβιόντεκ απέφυγε τον κίνδυνο, έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση στα προημιτελικά της Πέμπτης (22/2), όπου θα αντιμετωπίσε μια εκ των Αναστασία Ποτάποβα ή Κινγουέν Ζενγκ.

13-0 in her last 13 matches against top 20 players @iga_swiatek powers past Svitolina 6-1, 6-4 in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/sPINypnEeq