Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ έφτασε τις 12 νίκες μέσα στο 2024, επικρατώντας του Μάρτον Φούτσοβιτς με 2-0 σετ.

Στο 12-2 έφτασε το φετινό του ρεκόρ ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Ο Βούλγαρος επικράτησε του Μάρτον Φούτσοβιτς με 2-0 σετ (6-3, 7-5) και πέρασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

The point *in which he does the splits* won by Grigor Dimitrov



(qualified for the quarters in Rotterdam)



