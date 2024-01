O Χόλγκερ Ρούνε απέφυγε τον πρόωρο αποκλεισμό στο 250άρι τουρνουά στο Μπρισμπέιν, νίκη Ντιμιτρόφ επί του Μάρεϊ, εκτός συνέχειας ο Σέλτον, πότε αγωνίζεται ο Ναδάλ.

Ο Χόλγκερ Ρούνε έχασε το 1ο σετ από τον Αυστραλό, Μαξ Πουσρέλ όμως στη συνέχεια ανεβάζοντας την απόδοσή του φθάνοντας στο 4-6, 6-4, 6-2 στην πρεμιέρα του στο 250άρι τουρνουά στο Μπρισμπέιν και στο 2024.

Ο 20χρονος Δανός, που είναι Νο.1 στο ταμπλό προκρίθηκε στη φάση των «16» και εκεί θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο, Αλεξάντερ Σεβτσένκο.

Σπουδαία μονομαχία έγινε ανάμεσα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και τον Άντι Μάρεϊ. Ο Ντιμιτρόφ έχοντας 36 winners και μόλις 13 αβίαστα λάθη, επικράτησε με 4-6, 7-5, 6-2 για τη δική του πρόκριση.

Broken Strings: A Series @grigor_dimitrov broke FOUR strings in his match against Murray!#BrisbaneInternational pic.twitter.com/BhuH6G4AGj