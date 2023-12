Ναδάλ: «Μάλλον αγωνίζομαι για τελευταία χρονιά στην Αυστραλία»

Ο Ράφαελ Ναδάλ σε δηλώσεις του από το Μπρισμπέιν εξέφρασε τις σκέψεις του για το μέλλον του στο τένις.

Ο Ράφαελ Ναδάλ έπειτα από σχεδόν 12 μήνες επέστρεψε στην αγωνιστική δράση. Με συμπαίκτη τον 41χρονο τεχνικό του Μαρκ Λόπεζ, έπαιξαν στον 1ο γύρο του διπλού ανδρών στο 250άρι τουρνουά στο Μπρισμπέιν, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τους Αυστραλούς, Μαξ Πέρσελ και Τζόρνταν Τόμπσον με 6-4, 6-4.

Αυτό το παιχνίδι ήταν μια προθέρμανση για τον Ναδάλ, καθώς ακολουθεί η συμμετοχή του στο μονό, με αντίπαλο τον Ντομινίκ Τιμ.

Ο 37χρονος Ισπανός σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα στο διπλό επανέλαβε πως κατά πάσα πιθανότητα διανύει την τελευταία του σεζόν στο tour.

«Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, γι' αυτό λέω πάντα ότι θα είναι μάλλον η τελευταία μου χρονιά, αλλά δεν είναι σίγουρα. Προφανώς είναι μεγάλη η πιθανότητα να αγωνίζομαι για τελευταία φορά στην Αυστραλία, αλλά μην με κατηγορείτε αν είμαι εδώ και του χρόνου.

