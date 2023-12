Ο πρώην τεχνικός του Φέντερερ, στην ομάδα του Ρούνε

Ο Σέβεριν Λούτι για 15 χρόνια ήταν στο πλευρό του Ρότζερ Φέντερερ, τώρα ο Ελεβετός εντάχθηκε στην ομάδα του Χόλγκερ Ρούνε.

Ο Χόλγκερ Ρούνε όλο δυναμώνει και γεμίζει με εμπειρία το προπονητικό του επιτελείο. O 20χρονος Δανός ενέταξε στην προπονητική του ομάδα τον Σέβεριν Λούτι, που μαζί με τον Μπόρις Μπέκερ καλούνται να τον προετοιμάσουν και να τον κατευθύνουν.

O 47χρονος Ελβετός, Σέβεριν Λούτι υπήρξε προπονητικά στο πλευρό τού Ρότζερ Φέντερερ από το 2007 μέχρι το 2022, ενώ ήταν προπονητής και στην εθνική ομάδας της Ελβετίας.

Όταν ο Φέντερερ αποχώρησε από την ενεργό δράση ο Λούτι έμεινε άνεργος, όμως τώρα ο Λούτι έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Ρούνε.

Very happy to welcome Severin to my team alongside Boris pic.twitter.com/ZGsOzojfNZ