Μπέκερ: «Ο Κύργιος ζει από το τένις, χωρίς να παίζει, χάρη στους θρύλους του αθλήματος»

O Νικ Κύργιος έκανε σύγκριση των σημερινών πρωταγωνιστών, με αυτούς του περασμένων δεκαετιών, αναφέρθηκε στον Μπόρις Μπέκερ και ο τελευταίος έδωσε τη δική του απάντηση.

Η διαμάχη ανάμεσα στον Μπόρις Μπέκερ και τον Νικ Κύργιος καλά κρατεί. Όλα άρχισαν όταν ο 28χρονος Aυστραλός, σε μια από τις πολλές αναφορές του, ισχυρίστηκε ότι οι τωρινοί πρωταθλητές είναι πολύ ανώτεροι από αυτούς των περασμένων δεκαετιών.

«Το παιχνίδι ήταν τόσο αργό τότε. Έχω παρακολουθήσει τον Μπόρις Μπέκερ, δεν λέω ότι δεν ήταν καλοί στην εποχή τους, αλλά να πω ότι θα ήταν εξίσου καλοί και τώρα, είναι παράλογο. Ένα μεγάλο σερβίς τότε ήταν περίπου 197 με 200 χλμ/ώρα. Σήμερα σερβίρουμε με 220 χλμ./ώρα. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, γιατί αν σερβίρεις κάτω από τα 220 χλμ/ώρα ο Τζόκοβιτς σε "τρώει" ζωντανό» είπε ο Κύργιος στο «Τhe Athletic».

Αυτά τα λόγια έφεραν την αντίδραση από τον Μπόρις Μπέκερ. Ο 56χρονος Γερμανός, κάτοχος έξι τίτλων σε Grand Slam (1985-1996), έγραψε στο twitter: «Ο Νικ κάνει πολύ θόρυβο για το τένις τον τελευταίο καιρό! Γιατί μιλάει για ένα άθλημα που προφανώς μισεί; Ο Νικ δεν έχει κερδίσει ποτέ ένα σημαντικό πρωτάθλημα ως παίκτης ή προπονητής... Αρα από πού πηγάζει η αξιοπιστία;".

Nick makes a lot of noise about tennis lately!?! Why does he speak about a sport he apparently hates …fact-check Nick has never won a major championship as a player or coach( yes doubles 1) so where is any credibility coming from ? Trying to compare generations… Laver v Federer… https://t.co/i76kasQnBk

Όμως ο Μπέκερ δεν σταμάτησε εκεί, σε δηλώσεις του στο γερμανικό Eurosport, συνέχισε την επίθεσή του.

«Ζούμε σε μια δημοκρατία. Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει. Πρέπει να έχετε σεβασμό για το παρελθόν και απλά να πείτε φωναχτά "ευχαριστώ", γιατί αυτοί οι παλιοί επαγγελματίες υπήρξαν, γιατί χωρίς αυτούς το τσίρκο του τένις δεν θα υπήρχε πια.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την Αυστραλία. Ροντ Λάβερ, Κεν Ρόσγουολ, στη συνέχεια, πρέπει να αναφέρω τον Πάτρικ Ράφτερ και τον Λάιτον Χιούιτ. Ήταν όλοι νούμερο ένα, κέρδισαν τουρνουά Grand Slam. Πηγαίνω πιο μακριά στην ερώτηση και λέω: 70s, Τζον ΜάκΕνρο, Τζίμι Κόνορς, Μπγιορν Μποργκ και μετά ο Ιβάν Λεντλ.

Boris Becker says the past legends of the sport made it possible for Nick Kyrgios to make a living from tennis without playing all year:



“We live in a democracy. Everyone can think what he wants. You have to have respect for the past & simply say 'thank you' out loud that these… pic.twitter.com/BXOrEtNbx7