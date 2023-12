Ο Αρτούρ Φις προπονήθηκε με τον Ράφαελ Ναδάλ στο Κουβέιτ και ο 19χρονος Γάλλος εντυπωσιάστηκε από το αγωνιστικό επίπεδο του Ισπανού σταρ, λίγες ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στα κορτ.

Ο Ράφαελ Ναδάλ ολοκλήρωσε μια εβδομάδα προπονήσεων με τον Αρτούρ Φις στην ακαδημία του στο Κουβέιτ και την Παρασκευή (15/12) επέστρεψε στη Μαγιόρκα, για τις τελευταίες προετοιμασίες πριν από το ταξίδι στην Αυστραλία, που θα σημάνει και την επιστροφή του στην ενεργό δράση, ύστερα από 12 μήνες.

«Είναι υπέροχο να βρίσκομαι εδώ στο Κουβέιτ για να προπονούμαι για λίγες μέρες», ανάρτησε ο Ναδάλ στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ναδάλ είχε την ευκαιρία να κάνει κοινές προπονήσεις με τον Αρτούρ Φις, που βρισκόταν στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από μερικές ημέρες ήταν φιναλίστ στο NextGen ATP Finals στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

«Με προσκάλεσε πολύ ευγενικά, θέλησαν να αξιοποιήσω τα μέγιστα από αυτό…. Το είδωλό μου ήταν ο Ρότζερ (σ.σ. Φέντερερ), αλλά όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο εκτιμούμε να παρακολουθούμε τον Ράφα να παίζει με τη μαχητικότητά του, το παιχνίδι του» είπε ο Φις, ο οποίος κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου παίκτη για το 2023.

Rafael Nadal giving 100%, as always, in practice! Two weeks to go until he travels to Australia Kawkabtennis/Functional Tennis IG pic.twitter.com/0kiBzjye9a



Όμως ο 19χρονος Γάλλος, δεν σταμάτησε εκεί. Όπως αποκάλυψε ο Ιβάν Λιούμπιτσιτς, ο Φις έμεινε εντυπωσιασμένος από το αγωνιστικό επίπεδο του Ναδάλ.

Ο Αρτούρ Φις μού έγραψε για να μου πει ότι έπαιζε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πάντα περιμένω σπουδαία πράγματα από τον Ράφα», είπε ο πρώην Κροάτης παίκτης και μετέπειτα τεχνικός των Ράονιτς και Φέντερερ.

Arthur Fils says Rafael Nadal is IN GREAT SHAPE



This is what Ivan Ljubicic reveals:

"Nadal? Arthur Fils wrote to me to tell me that he was playing at a very high level. I always expect great things from Rafa."



(via @Gazzetta_it) pic.twitter.com/YApEMGDP70