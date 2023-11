O Tσιτσιπάς μετά το τέλος του αγώνα έπαιξε τένις με έναν μικρό θαυμαστή του

Ωραία κίνηση από τον Στέφανο Τσιτσιπά που έμεινε στο court και αντάλλαξε μερικά χτυπήματα με έναν μικρό φαν του τένις.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι του με τον Κάρεν Χατσάνοφ και αντί να πάει για την αποθεραπεία του και να ξεκουραστεί εν όψει αυριανού αγώνα, έμεινε στο court.

Το έκανε για καλό λόγο, αφού κάλεσε έναν μικρό θαυμαστή του και του έδωσε μια ρακέτα του, ανταλλάσοντας μερικά χτυπήματα!

Με τον επόμενο αγώνα στο γήπεδο να είναι πιο αργά, ο Στεφ έμεινε στον αγωνιστικό χώρο, όπως και το κοινό που τον είδε να παίζει για λίγο τένις με ένα μικρό παιδάκι και στο τέλος του υπέγραψε και στο μπλουζάκι.

Το κοινό αποθέωσε τον Τσιτσιπά για την ενέργειά του και ο Ελληνας τενίστας… εκτόξευσε μερικά μπαλάκι προς την κερκίδα.

Stef after the match playing with a little fan!pic.twitter.com/CslcHYoNJB