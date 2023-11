O Ντιμιτρόφ πέταξε εκτός Παρισιού τον Μεντβέντεφ

Μετά από ματσάρα σχεδόν τριών ωρών, ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ απέκλεισε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-1 σετ (6-3, 6-7 (4), 7-6 (2)), με τον Ρώσο να του έχει σβήσει έξι φορές match point

Μετά τον Κάρλος Αλκαράθ, ένας ακόμη παίκτης του Top3 μένει εκτός συνέχειας, καθώς ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ απέκλεισε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-1 σετ (6-3, 6-7 (4), 7-6 (2)) σε ματς διάρκειας δύο ωρών και 54 λεπτών.

Στο πρώτο σετ ο Βούλγαρος προηγήθηκε 3-0 με break και παρά το ότι ο Μεντβέντεφ το πήρε πίσω στο 3-2, έσπασε ξανά το σερβίς του και έφτασε στο 5-2 στη συνέχεια, για να κλείσει το σετ στο 6-3.

The speed



Dimitrov leaving EVERYTHING out on the court #RolexParisMasters pic.twitter.com/VYTD0FCBnZ November 1, 2023

Στο δεύτερο σετ με προβάδισμα 6-5, ο Μεντβέντεφ έφτασε σε τριπλό set point στο σερβίς του Ντιμιτρόφ, αλλά ο Βούλγαρος το έσβησε, όπως κι ένα τέταρτο, για να οδηγήσει το σετ τελικά στο tie break, το οποίο ο Μεντβέντεφ πήρε με 7-4 και οδήγησε το ματς σε τρίτο σετ.

Στο υπέρ του 3-2, ο Ντιμιτρόφ βρήκε την στιγμή του και εκμεταλλεύτηκε το μοναδικό break point που βρήκε μπροστά του, με το κοινό να φωνάζει το όνομά του και τον Μεντβέντεφ να αρχίζει να πετάει ρακέτες από τα νεύρα του, για να τον γιουχάρει όλο το στάδιο. Το 5-2 ήρθε με love game για τον Βούλγαρο, ο οποίος σέρβιρε για να κλείσει το ματς. Εχασε τέσσερα match point (το τρίτο σε ράλι 47 χτυπημάτων!), με τον Μεντβέντεφ να του σπάει το σερβίς και να μένει μέσα στο ματς!

Στο υπέρ του 6-5 ο Ντιμιτρόφ έφτασε ξανά σε δύο match point στο σερβίς του Ρώσου, αλλά τα ξόδεψε κι αυτά. Ετσι, η πρόκριση θα κρίνονταν στο tie break όπου ο Ντιμιτρόφ έσπασε δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου του, για να προηγηθεί 3-0 και στο σερβίς του έφτασε στο 5-0, για να το κλείσει με 7-2 και να περάσει στην επόμενη φάση.

What a tussle



On his 7th match point, Dimitrov defeats Medvedev 6-3 6-7 7-6 #RolexParisMasters pic.twitter.com/JhyTZC3dxN — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2023

Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ.