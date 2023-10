Ο Σίνερ έκλεισε ραντεβού με τον Μεντβέντεφ στον τελικό της Βιέννης

Σε ένα κλειστό ματς, ο Γιάνικ Σίνερ κέρδισε με 2-0 σετ τον Ρούμπλεφ και θα παίξει σε έναν ακόμη τελικό.

Ο Σίνερ συνεχίζει την εντυπωσιακή άνοδό του. Για έκτη φορά φέτος θα παίξει σε τελικό στο Tour, μετά τη νίκη του με 2-0 σετ επί του Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ηταν μία νίκη που ήρθε δύσκολα, με 7-5, 7-6, απέναντι στον Ρώσο που στερήθηκε ιδέες στους κρίσιμους πόντους.

55 - Jannik Sinner (2023)

54 - Corrado Barazzutti (1978)@janniksin defeats Rublev to break the outright record for most wins by an Italian player in a single season in the Open Era!! #ErsteBankOpen pic.twitter.com/XmA4T6p4rt