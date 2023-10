Προκρίσεις για Μεντβέντεφ, Σίνερ και Ζβέρεφ στη Βιέννη

Οι Ντανίλ Μεντβέντεφ, Γιάνικ Σίνερ και Αλεκσάντερ Σβέρεφ εξασφάλισαν την παρουσία τους στον 2ο γύρο στο 500άρι τουρνουά της Βιέννης.

Τα φαβορί δικαιολόγησαν τον τίτλο τους και συνεχίζουν στον 2ο γύρο στο 500άρι Erste Bank Open της Βιέννης.

O κάτοχος του τίτλου Ντανίλ Μεντβέντεφ νίκησε τον Αρτούρ Φις με 6-4, 6-2 και πέρασε στη φάση των «16», εκεί ο Ρώσος θα αντιμετωπίσει τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και ο νικητής στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Κάρεν Κατσάνοφ, που με τη σειρά του απέκλεισε τον Γίρι Λεχέτσκα με 6-3, 6-3.

Ο Γιάνικ Σίνερ δυσκολεύτηκε για να αποκλείσει τον Μπεν Σέλτον με 7-6(2), 7-5 και ο Ιταλός στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του Λορέντζο Σονέγκο.

