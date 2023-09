Ο Τσιτσιπάς και την επόμενη χρονιά στο Λος Κάμπος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι στο 250άρι τουρνουά στο Λος Κάμπος του Μεξικού και το 2024, για να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

O Στέφανος Τσιτσιπάς θα επιστρέψει στο Λος Κάμπος του Μεξικού, με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε τον Αύγουστο εκεί.

Ο 25χρονος νικώντας τον Άλεξ ντε Μινόρ στον τελικό με 6-3, 6-4 έγινε πρωταθλητής στο 250άρι τουρνουά στο Λος Κάμπος, για τον 1ο τίτλο του μέσα στο 2023 και 10ό στην καριέρα του.

Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2024, την ίδια εβδομάδα με το 500άρι του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Αν και 250άρι το τουρνουά, οι διοργανωτές εξασφάλισαν την παρουσία ακόμα των Χόλγκερ Ρούνε, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Κάσπερ Ρουντ, κάνοντάς το ακόμα πιο δυνατό.

