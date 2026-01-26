Ο Βόλος είναι μία ανάσα από την απόκτηση του επιθετικού Ζαν Κάρλος Ουρτάδο.

Ο Βόλος βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής ενός επιθετικού, του Ζαν Κάρλος Ουρτάδο, με τις εξελίξεις να είναι ιδιαίτερα προχωρημένες.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, οι «κυανέρυθροι» έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον 26χρονο (γεννήθηκε στις 5/3/00 στην Ελ Καντόν) Βενεζουελανό φορ Ουρτάδο. Ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στην Αργεντινή με τη φανέλα της Χιμνάσια Λα Πλάτα, όπου κατέγραψε 43 συμμετοχές, σημειώνοντας 5 γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ.

Στο παρελθόν φόρεσε και τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς σε 18 αγώνες, με απολογισμό 2 γκολ και 1 ασίστ, με τον αργεντίνικο σύλλογο να έχει επενδύσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Ο Ουρτάδο έχει εμπειρία και από το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί στη Ρεντ Μπουλ Μπραγκατίνο, ενώ στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται και 10 συμμετοχές στο Κόπα Λιμπερταδόρες. Παράλληλα, είναι διεθνής με την εθνική Βενεζουέλας, μετρώντας 13 εμφανίσεις.

Ο 26χρονος επιθετικός, που έχει συνυπάρξει με τον Χουάνπι στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, αναμένεται να αφιχθεί αύριο στην Ελλάδα και, εφόσον περάσει με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, θα βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο.

Τέλος ο Πίντσι

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο, ωστόσολ, προχώρησε και σε ένα διαζύγιο. Ο 30χρονος (17/1/96) Ισπανός εξτρέμ Όσκαρ Πίντσι, ο οποίος ήρθε το περασμένο καλοκαίρι έλυσε το συμβόλαιό του. Στη Super League μέτρησε 12 ματς και είχε μία ασίστ, ενώ ακόμα δύο παιχνίδια είχε στο Κύπελλο. Συνολικά, είχε 600 λεπτά συμμετοχής.

Στην ανακοίνωση του Βόλου αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Oscar Pinchi, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».