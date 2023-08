Μετά την… επέλαση του Τζόκοβιτς και την αγχωτική νίκη του Αλκαράθ τα ξημερώματα, σχηματίστηκαν τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Σινσινάτι, σε άνδρες και γυναίκες.

Μόλις 61 λεπτά χρειάστηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Τέιλορ Φριτζ (6-0, 6-4) και να κλείσει ραντεβού στα αποψινά ημιτελικά του Σινσινάτι με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός, για πρώτη φορά μετά τον περσινό του τραυματισμό, είναι σε ημιτελικά ενός Masters μετά τη νίκη του επί του Αντριάν Μαναρινό με 6-2, 6-3. Για τον Τζόκοβιτς θα είναι ο 75ος ημιτελικός σε Masters και μόνο ο Ναδάλ είναι μπροστά του με 76…

Novak Djokovic is into the semi-finals at Cincinnati!



He cruised past Taylor Fritz 6-0 6-4 to set up a final four face-off with Alexander Zverev



(via @atptour) pic.twitter.com/Tw40bMzt9s