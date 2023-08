Τσιτσιπάς: «Έδωσα χρόνο στον πατέρα μου να ξεκουραστεί»

Ο Μαρκ Φιλιππούσης είναι αυτός που αναλαμβάνει την τεχνική καθοδήγηση του Στέφανου Τσιτσιπά, τι είπε ο παίκτης για τον πατέρα του, Απόστολο.

Η επιστροφή του Μαρκ Φιλιππούση στο box του Στέφανου Τσιτσιπά σηματοδοτεί αλλαγή πλεύσης στα πλάνα του 24χρονου παίκτη.

Σε συνέντευξη στην ATP ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο πριν από τη συμμετοχή του στο Masters του Τορόντο, αναφέρθηκε κυρίως για την επιστροφή του Μαρκ Φιλιππούση στο box του ως πρώτου προπονητή. Παράλληλα, ο Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στον πατέρα του Απόστολο.

«Ο πατέρας μου τώρα είναι σε άδεια, του έδωσα χρόνο να ξεκουραστεί. Έχει να πάρει άδεια από τότε που ήμουν 12 χρονών! Νομίζω είναι υγιές για εκείνον να μείνει λίγο καιρό μακριά από το Tour και να επιστρέψει ανανεωμένος. Τον αγαπώ και θέλω να συνεχίσει να είναι μέρος αυτού του ταξιδιού που έχουμε χτίσει μαζί, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Είναι ακόμα μαζί μας και ακόμα ακολουθεί τη διαδρομή μας και το ταξίδι μας» τόνισε ο Τσιτσιπάς.

