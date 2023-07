Oι Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ θα αναμετρηθούν στα προημιτελικά στο χωμάτινο 250άρι τουρνουά στο Μπάσταντ της Σουηδίας.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο για εξωαγωνιστικούς λόγους, με τον Γερμανό να κατηγορείται από τη μητέρα του παιδιού του, για ενδοοικογενειακή βία.

Την ίδια στιγμή ο 26χρονος παίκτης συνεχίζει την πορεία του στο 250άρι χωμάτινο τουρνουά στο Μπάσταντ της Σουηδίας και νικώντας τον Τιάγκο Μοντέιρο με 6-1, 6-0 πέρασε στα προημιτελικά. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ, που με τη σειρά του απέκλεισε τον Πάβελ Κοτόφ με 6-3, 7-6(4).

